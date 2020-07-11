ДСНС: підтоплених населених пунктів після паводків на заході країни немає

На території західних областей ліквідовано підтоплення всіх населених пунктів, підвалів і присадибних ділянок, що сталося внаслідок рясних дощів у червні.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«Станом на 11 липня на території західних областей підтоплених населених пунктів (було 349), підвалів (було 7 тис. 225) та присадибних ділянок (було 22тис.182) немає», - йдеться в повідомленні.

За інформацією рятувальників, унаслідок негоди зруйновано 202,4 км автодоріг та 95 мостів, пошкоджено 549 км доріг та 213 мостів в Івано-Франківській та Чернівецькій областях.

Силами ДСНС з початку проведення робіт врятовано 478 осіб, евакуйовано 721 особу, відселено 1324 особи та перевезено через підтоплені ділянки доріг 2565 осіб.

Протягом доби відкачано 1885 кубометрів води.

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До робіт залучено 183 особи та 80 одиниць техніки, з них від ДСНС 128 чоловік особового складу та 61 одиниця техніки (з них 2 гелікоптери ДСНС).

Як повідомлялося, інтенсивні опади протягом 22-24 червня призвели до ускладнення паводкової обстановки у Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Закарпатській та Тернопільській областях. Через стихію загинули троє людей, ще одна людина зникла безвісти в Івано-Франківській області.