Рятувальники попередили про грози, зливи та штормовий вітер на Львівщині

Рятувальники попередили про грози, зливи та штормовий вітер на Львівщині

Укрінформ
У другій половині дня у суботу на Львівщині очікуються грози, зливи та шквальний вітер, на вихідні у регіоні оголошено штормове попередження.

Про це інформує ГУ ДСНС у Львівській області.

«За повідомленням Львівського регіонального центру з гідрометеорології, на території Львівської області 11 липня в другій половині дня грози, місцями сильні зливи, під час гроз подекуди шквали 17 – 22 м/с, град» , - зазначають у рятувальній службі.

У ДСНС попереджають, що ввечерi 11 липня та впродовж наступних двох днів у рiчках басейнiв Сяну та Днiстра в Львiвській, Iвано-Франкiвська областях очiкується пiдняття рiвнiв води на 0,3-1,3 м над поточними. При значних дощах можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку.

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На фонi пiдвищеної водностi на р. Стрв'яж бiля с. Луки Самбiрського району можливі паводки.

Як повідомлялося, інтенсивні опади протягом 22-24 червня призвели до ускладнення паводкової обстановки у Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Закарпатській та Тернопільській областях. Через стихію загинули троє людей, ще одна людина зникла безвісти в Івано-Франківській області. Лише на Прикарпатті внаслідок червневих повеней було затоплено понад 10 тисяч житлових будинків, зруйновано 149 км автодоріг та 90 мостів.

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