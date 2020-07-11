Рятувальники попередили про грози, зливи та штормовий вітер на Львівщині

У другій половині дня у суботу на Львівщині очікуються грози, зливи та шквальний вітер, на вихідні у регіоні оголошено штормове попередження.

Про це інформує ГУ ДСНС у Львівській області.

«За повідомленням Львівського регіонального центру з гідрометеорології, на території Львівської області 11 липня в другій половині дня грози, місцями сильні зливи, під час гроз подекуди шквали 17 – 22 м/с, град» , - зазначають у рятувальній службі.

У ДСНС попереджають, що ввечерi 11 липня та впродовж наступних двох днів у рiчках басейнiв Сяну та Днiстра в Львiвській, Iвано-Франкiвська областях очiкується пiдняття рiвнiв води на 0,3-1,3 м над поточними. При значних дощах можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку.

На фонi пiдвищеної водностi на р. Стрв'яж бiля с. Луки Самбiрського району можливі паводки.

Як повідомлялося, інтенсивні опади протягом 22-24 червня призвели до ускладнення паводкової обстановки у Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Закарпатській та Тернопільській областях. Через стихію загинули троє людей, ще одна людина зникла безвісти в Івано-Франківській області. Лише на Прикарпатті внаслідок червневих повеней було затоплено понад 10 тисяч житлових будинків, зруйновано 149 км автодоріг та 90 мостів.