На Харківщині згоріли 10 гектарів пшениці

У Харківській області вогнеборці ліквідували загоряння пшениці на корені на площі 10 га.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС

"9 липня поблизу с. Українське Лозівського району на полі (загальна площа 130 га) сталося загоряння пшениці на корені", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що о 16:40 пожежу, на площі близько 10 га, локалізовано, а вже о 17:13 ліквідовано.

На місці події було задіяно 2 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та 9 чоловік особового складу ДСНС.

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Крім того, на Дніпропетровщині рятувальники ліквідували займання на полі з пшеницею.

У ДСНС поінформували, що 9 липня о 15:44 надійшло повідомлення про те, що поблизу селища Данилівка Покровського району горить поле з пшеницею. Внаслідок займання вогнем знищено пшеницю на площі 2 га.

Фото: ДСНС