На Харківщині від вогню врятували ячмінне поле та хвойний ліс

На Харківщині від вогню врятували ячмінне поле та хвойний ліс

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Укрінформ
Ячмінне поле та хвойний ліс врятувано від вогню на відкритій території Шевченківського району Харківської області.

Про це кореспонденту Укрінформу розповів начальник пресслужби ГУ ДСНС в Харківській області полковник Ігор Лупандін.

"Напередодні о 13:35 надійшло повідомлення про загоряння очерету та сухої трави за межами села Петрівка Шевченківського району Харківської області. Коли рятувальники прибули на місце, горів сухостій на площі 0,25 га", - зазначив Лупандін.

За його словами, вогонь почав перекидатись на молодий хвойний ліс Шевченківського лісництва ДП "Чугуїво-Бабчанський лісгосп", також вогонь міг поширитись на поле ячменю площею в 300 га.

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"До ліквідації загоряння долучилися працівники лісгоспу, а також співробітники місцевого сільськогосподарського підприємства", - додав Лупандін.

За його словами, о 16:09 пожежу локалізували, а о 17:50 повністю ліквідували.

"Завдяки спільним зусиллям працівників ДСНС, лісгоспу та сільгосппідприємства вдалось врятувати від вогню ячмінне поле та хвойний ліс", - пояснив представник ДСНС.

Фото: ДСНС

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