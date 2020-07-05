На Харківщині від вогню врятували ячмінне поле та хвойний ліс

Ячмінне поле та хвойний ліс врятувано від вогню на відкритій території Шевченківського району Харківської області.

Про це кореспонденту Укрінформу розповів начальник пресслужби ГУ ДСНС в Харківській області полковник Ігор Лупандін.

"Напередодні о 13:35 надійшло повідомлення про загоряння очерету та сухої трави за межами села Петрівка Шевченківського району Харківської області. Коли рятувальники прибули на місце, горів сухостій на площі 0,25 га", - зазначив Лупандін.

За його словами, вогонь почав перекидатись на молодий хвойний ліс Шевченківського лісництва ДП "Чугуїво-Бабчанський лісгосп", також вогонь міг поширитись на поле ячменю площею в 300 га.

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"До ліквідації загоряння долучилися працівники лісгоспу, а також співробітники місцевого сільськогосподарського підприємства", - додав Лупандін.

За його словами, о 16:09 пожежу локалізували, а о 17:50 повністю ліквідували.

"Завдяки спільним зусиллям працівників ДСНС, лісгоспу та сільгосппідприємства вдалось врятувати від вогню ячмінне поле та хвойний ліс", - пояснив представник ДСНС.

Фото: ДСНС