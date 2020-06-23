Лісову пожежу в Чорнобильській зоні ліквідували

На території Луб’янського лісництва у Зоні відчуження ліквідовано займання, що тривало понад добу.

Про це повідомляє Державне агентство з управління Зоною відчуження.

"23 червня о 7.38 у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділами ДСНС та працівниками лісових пожежних станцій ДСП «Північна Пуща» було ліквідовано займання трав’яного настилу, лісової підстилки та повалених дерев у 403 кварталі Луб’янського лісництва поблизу с. Іллінці", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до гасіння було залучено 12 одиниць техніки та 60 осіб.

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Наразі караулити ділянку залишено 5 чоловік і автоцистерну АЦ-40.

Раніше повідомлялося, що на ранок вівторка у Зоні відчуження на території Луб’янського лісництва спостерігається тління пеньків та деревини.

21 червня до ДСНС надійшла інформація, що у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення поблизу с. Іллінці на території Луб’янського лісництва сталося займання лісової підстилки. О 20 год. 40 хв. 21 червня пожежу локалізовано на площі 3