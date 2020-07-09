В Україну повертається 30-градусна спека

В Україні у п’ятницю, 10 липня, буде без опадів, температура повітря вдень становитиме 25-30° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

«10 липня мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, (у східній частині - північно-східний), 5-10 м/с», - йдеться в повідомленні.

Температура вночі 10-15°, у південній частині 15-20°; вдень - 25-30°.

У вихідні, 11-12 липня, збережеться мінлива хмарність. 11 липня без опадів, лише вдень на крайньому заході короткочасний дощ, гроза; температура вночі 12-17°, вдень 28-33°.

12 липня у західних областях значні дощі, в Карпатському регіоні сильні дощі, грози, температура вночі 10-15°, вдень 15-20°, подекуди 21-26°; на решті території без опадів, лише вдень у східних та південно-східних областях місцями короткочасний дощ, гроза, температура вночі 15-20°, вдень 28-33°, на півдні та cході до 36°.

За прогнозами синоптиків, 13-14 липня в Україні короткочасні дощі, грози; у південній частині вночі 13 липня та вдень 14 липня без опадів.

Температура у західних областях вночі 7-13°, вдень 16-22°; на півдні та сході країни вночі 15-21°, вдень 13 липня 26-32°, 14 липня 23-29°; на решті території вночі 10-16°, вдень 19-25°.

У Києві та Київській області 10 липня без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі у столиці 13-15°, вдень 26-28°; по області вночі 10-15°, вдень 25-28°.

Також суху погоду синоптики обіцяють у столиці 11-12 липня. Температура вночі 11 липня 12-17°, 12 липня 15-20°; вдень 28-33°.

Водночас 13-14 липня у Києві очікуються невеликі короткочасні дощі, грози. Температура вночі 11-16°, вдень 19-24°.