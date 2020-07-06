Ніч на 5 липня у Києві була найтеплішою за 140 років

Цьогорічна ніч на 5 липня у столиці України виявилась найтеплішою за 140 років.

Про це повідомили у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

"За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського ніч на неділю у Києві виявилась найтеплішою, адже її температура не опустилася нижче +20,6°С. Попереднє рекордне значення +20,5°С 1988 року перевищено на 0,1°С", - йдеться в повідомленні.

Загалом, за даними метеорологів, з початку року у Києві встановлено 24 температурні рекорди.

Як повідомлялося, цьогорічний травень у Києві виявився найхолоднішим у XXI сторіччі, а нинішнє літо прийшло до Києва з тритижневим запізненням.

Фото: Саша Ляпота/The Village