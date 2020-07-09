На Харківщині під час пожежі сухої трави загинула жінка

У Барвінківському районі Харківської області внаслідок спалювання сухої трави на власній присадибній ділянці загинула жінка.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Харківській області.

“08 липня о 11:47 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу у селищі Перша Іванівка Барвінківського району області на вул. Миру 3, де на відкритій території горіла суха трава. До місця виклику негайно вирушив пожежно-рятувальний підрозділ ДСНС”, - йдеться у повідомленні.

Прибувши за адресою, рятувальники з’ясували, що площа палаючої трави складала 250 кв м. Під час гасіння пожежі на місці випаленої трави вони виявили обгоріле тіло людини. Загиблою виявилася жінка, 1942 року народження.

Як було з’ясовано зі слів очевидців, вона поралася по господарству та вирішила спалити траву на власній присадибній ділянці. Їй, ймовірно, стало зле і вона втратила свідомість. Через деякий час сусіди побачили густий стовп диму на городі та викликали рятувальників.

Рятувальники локалізували пожежу о 12:18. Повністю ліквідували її о 13:35.

Причина пожежі - необережне поводження з вогнем.