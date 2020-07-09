Суд задовольнив звернення львів’ян проти будівництва сміттєпереробного заводу

Мешканці мікрорайонів Знесіння та Кривчиці, які активно протестують проти зведення сміттєпереробного комплексу на вул. Пластовій у Львові, виграли справу проти міської ради.

Про це повідомив адвокат Андрій Петришин в коментарі Варта1.

“Нам вдалося перемогти, скасовано рішення першої інстанції, залишено в силі заходи забезпечення позову, які унеможливлюють подальші планування й будівництво сміттєпереробного заводу”, — зазначив Петришин.

Громадські активісти нарікають, що мер Андрій Садовий та виконавчий комітет Львівської міської ради зацікавлені в будівництві сміттєвого заводу на території підвладній міським чиновникам і не бажають винести даний об’єкт на безпечну для мешканців ділянку.

"Рішення апеляційного суду - це перемога громади Львова над Садовим. Ми хочемо вирішення сміттєвого питання, але не будівництва сміттєпереробного заводу у межах міста", - зазначив громадський активіст Рустам Курбанов в інтерв’ю НТА.

Львів'яни оскаржують містобудівні умови та обмеження на будівництво сміттєпереробного заводу на вул. Пластовій, які вже видала ЛМР.

За словами директорки юридичного департаменту ЛМР Гелени Пайонкевич, містобудівні умови та обмеження на будівництво запланованого заводу на вул. Пластовій, 13 видані виконавчим комітетом абсолютно законно, з дотриманням усіх вимог, а отже оскаржувати їх немає жодних підстав. Про це повідомила пресслужба ЛМР.

«Вимоги позивача про проведення експертизи на відповідність ДБН та інші вимоги станом на сьогодні на цьому етапі є безпідставними.... Сьогоднішнє рішення не визначало законні вони чи не законні. Воно визначало, у якому порядку мала слухатись позовна заява позивача, тобто громадських активістів", - зазначила Пайонкевич.

29 січня 2020 року Львівський окружний адміністративний суд призупинив рішення виконавчого комітету Львівської міської ради про затвердження містобудівних умов та обмежень на будівництво сміттєпереробного комплексу. 8 квітня апеляційний суд залишив цю ухвалу без змін, а вже 22 квітня цей же суд скасував цю ухвалу. Тоді ж ЗМІ повідомили, нібито суд остаточно дозволив будівництво сміттєпереробного заводу у Львові.

“На цьому боротьба не закінчилась. Ми зробимо все для того, щоб завод на вулиці Пластовій побудований не був”, - наголосив адвокат Петришин.

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Наступне слухання відбудеться в серпні. Буде розвинута інша стратегія та будуть викликані на допит свідки, міський голова Львова Андрій Садовий, а також усі члени виконкому.