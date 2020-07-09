Екологічна інспекція оцінила збиток від аварії танкера Delfi
Про це повідомила Держекоінспекція в Одеській області на запит "Громадського" .
"Держекоінспекцією зроблено попередній розрахунок розміру шкоди, завданої внаслідок забруднення, але винесення претензії (підтверджуючий суму збитків документ - ред.) буде можливим після отримання офіційної інформації щодо кількості нафтопродуктів, які потрапили в акваторію, та після видалення танкера з акваторії", - йдеться в документі.
Станом на 8 липня орієнтовний розмір збитків становить $15,2 тис. (410 тис. грн).
У Держекоінспекції уточнили, що остаточний розрахунок буде можливий тільки після завершення операції з підйому судна та після надання інформації судновласником або органами поліції щодо обсягів нафтопродуктів, які були на судні до здійснення забруднення, які залишилися після завершення операції з підйому судна.
Раніше голова Держекоінспекції Андрій Мальований повідомив, що звернувся до Одеської філії ДП «АМПУ» та правоохоронних органів, щоб отримати інформацію про власника танкера.
26 червня комісія з ТЕБ і НС Одеської міськради ухвалила рішення про закриття для купання пляжу "Дельфін" внаслідок чергового витоку палива з танкера Delfi, який лежить на мілині. Довкола судна поставлено бонові загородження, щоб не допускати забруднення акваторії Одеського порту.
Мер Одеси також доручив фахівцям департаменту муніципальної безпеки, передусім рятувально-водолазної служби, щоденно відстежувати хід робіт з підняття та евакуації з пляжної зони танкера Delfi.
Під час робочої поїздки до Одеської області Президент України Володимир Зеленський визначив термін підняття танкера з мілини не пізніше 20 липня.
22 червня прокуратура Одеської області розпочала кримінальне провадження за фактом невжиття заходів щодо ліквідації наслідків екологічного забруднення морської води нафтопродуктами в місці аварійного перебування судна Delfi (ч. 1 ст. 237 КК України).