Власник танкера Delfi знову просить продовжити термін підняття судна

На засіданні обласної комісії з ТЕБ і НС обговорено ситуацію щодо підняття з мілини аварійного танкера Delfi, граничний термін прибрання якого з одеського пляжу спливає 20 липня. Представник судновласника вкотре просив продовжити термін, цього разу до 1 серпня.

Про це заявив на брифінгу 3 липня голова Одеської облдержадміністрації Максим Куций, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Обласна комісія з ТЕБ і НС погодилась із капітаном Одеського порту, який встановив граничний термін підняття танкера з мілини - 20 липня. Хоча судновласник просив продовження строку виконання робіт до 1 серпня. Наразі водолази ведуть підготовчі роботи щодо прибрання судна з пляжу: встановлюють понтони, щоб його підняти з води і відбуксирувати для подальшого ремонту в одному з доків", - зазначив Куций.

За його словами, представник судновласника обіцяє завершити підготовку до вирівнювання судна на кіль 5 липня.

Водночас інспектори Держекоінспекції щодня беруть проби морської води поряд з танкером, за даними їх досліджень, вода не забруднена нафтопродуктами, що можуть витікати з борту судна.

Втім, очільник ОДА закликав одеситів утриматись від купання біля пляжу "Дельфін", де встановлені бонові загородження і працюють водолази та інші фахівці.

Варто зазначити, що напередодні з журналістами зустрівся і прокоментував ситуацію керівник компанії Smart Marine Concept Ltd Дмитро Євдокімов, що готується прибрати судно з мілини на замовлення судновласника - колишнього депутата Миколаївської облради від Партії регіонів.

"Сенс операції полягає у заведенні всередину корпусу і довкола бортів судна наповнені повітрям понтони, щоб судно набуло плавучості і стало, як кажуть корабели, на рівний кіль. Звісно, в цьому випадку поняття «рівний кіль» умовне - нас влаштує крен в 30 градусів", - зазначив Євдокімов.

Як повідомлялося, 22 листопада 2019 року танкер-бункерувальник Delfi зірвало з якоря під час шторму й знесло в напрямку одеського пляжу "Дельфін", де він сів на мілину.

17 червня на нараді в Одеській ОДА за участю представників АМПУ та власника танкера Delfi голова ОДА Максим Куций нагадав, що розпочався туристичний сезон, і запропонував прибрати затонулий танкер з міського пляжу до 25 червня. У разі зриву терміну до ліквідаційних робіт мають приступити фахівці Одеського філіалу Адміністрації морських портів України.

Однак станом на 25 червня танкер не було піднято з мілини, а пресслужба Адміністрації морських портів України оприлюднила заяву, в якій ідеться, що наразі "відсутні будь-які законні підстави для самостійного, від свого імені, прибирання судна DELFI. Таке право, відповідно до ст. 123 Кодексу торговельного мореплавства, АМПУ отримає лише за умови настання низки незалежних безпосередньо від АМПУ умов та обставин".

В АМПУ уточнили, що фахівці Одеського порту зможуть розпочати підняття танкера після 20 липня, якщо власник судна не забезпечить його підйом у терміни, встановлені капітаном порту, а Держекоінспекція надасть відповідний документ про те, що танкер DELFI представляє «безпосередню загрозу забруднення навколишнього середовища». Крім того, власник судна має документально підтвердити готовність компенсувати ДП «АМПУ» витрати на проведені роботи.

Організаційно АМПУ до цього підйому готова ще з 1 квітня 2020 року (первісно встановленого капітаном порту терміну). Тендерна документація відпрацьована і узгоджена, кошти у фінансовому плані передбачено.

Однак станом на 23 червня Адміністрація морпортів отримала офіційну, чітку і недвозначну відмову судновласника від залучення АМПУ, компенсації витрат, а також запевнення у повному розумінні відповідальності та фінансовій, організаційній та технічній готовності судновласника підняти власне судно.