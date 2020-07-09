На Вінниччині коронавірус подолали понад 70% інфікованих

На Вінниччині станом на ранок четверга, 9 липня, від коронавірусної хвороби одужали 1443 особи, або 71% інфікованих.

Про це повідомляє Система моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Згідно з даними системи, в області загальна кількість осіб з підтвердженим COVID-19 сягнула 2021, з них за останню добу – 19. Зафіксовано тридцять п’яту смерть пацієнта з коронавірусом.

Продовжують хворіти 544 осособи.

Загалом на Вінниччині зареєстровано 3059 підозр на коронавірус, з них 38 минулої доби.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 9 липня в Україні кількість випадків COVID-19 становить 51 224, за минулу добу виявлено 810 інфікованих. Одужали 23 784 пацієнти, продовжують хворіти 26113 осіб, померли - 1321.