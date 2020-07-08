На Вінниччині кількість інфікованих COVID-19 перевищила дві тисячі

На Вінниччині станом на ранок середи кількість інфікованих COVID-19 сягнула 2002 осіб, зафіксовано тридцять третю смерть пацієнта з коронавірусом.

Про це повідомляє Система моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Згідно з даними системи, в області за минулу добу зафіксовано 23 нових випадки коронавірусу, зареєстрований один летальний випадок пацієнта з COVID-19.

Загалом на Вінниччині зареєстровано 3021 підозр на коронавірус, з них 47 минулої доби.

Одужали 1411 інфікованих або 71% від загальної кількості. Продовжують хворіти 558 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 8 липня в Україні кількість випадків COVID-19 становить 50 414, серед яких 1306 смертей, 23 119 пацієнтів одужали.