Зеленський приїхав на Буковину

Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Чернівецької області.

Про це повідомляє пресслужба Президента.

"Глава держави ознайомиться з перебігом реалізації проєкту "Велике будівництво" в регіоні, зокрема в сільській місцевості. Також Президент перевірить стан подолання наслідків повені на Буковині", - йдеться у повідомленні.

Глава держави також поспілкувався з чернівецькими лікарями в новозбудованому перинатальному центрі.

Крім того, Володимир Зеленський поспілкується з представниками місцевого бізнесу та ознайомиться з концепцією розвитку внутрішнього туризму на Буковині.

Як повідомляв Укрінформ, Президент сьогодні терміново відвідав Луганську область, де напередодні виникла масштабна лісова пожежа, внаслідок якої загинули люди.