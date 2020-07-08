Зеленський приїхав на Буковину
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Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Чернівецької області.
Про це повідомляє пресслужба Президента.
"Глава держави ознайомиться з перебігом реалізації проєкту "Велике будівництво" в регіоні, зокрема в сільській місцевості. Також Президент перевірить стан подолання наслідків повені на Буковині", - йдеться у повідомленні.
Глава держави також поспілкувався з чернівецькими лікарями в новозбудованому перинатальному центрі.
Крім того, Володимир Зеленський поспілкується з представниками місцевого бізнесу та ознайомиться з концепцією розвитку внутрішнього туризму на Буковині.
Як повідомляв Укрінформ, Президент сьогодні терміново відвідав Луганську область, де напередодні виникла масштабна лісова пожежа, внаслідок якої загинули люди.