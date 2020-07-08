У курортному Бердянську виявили три нових випадки коронавірусу

У Бердянську лабораторно підтверджено три нових випадки коронавірусної інфекції COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба Бердянської міської ради.

"У Бердянську станом на ранок 8 липня лабораторно підтверджено три нових випадки коронавірусної інфекції COVID-19. Двох хворих госпіталізовано, одна особа готується до госпіталізації", - йдеться у повідомленні.

7 липня в Бердянську померла пацієнтка 1940 року народження. Це другий летальний випадок в місті. Наразі з'ясовується коло контактних осіб померлої, здійснюється належне обстеження, проводиться епідеміологічне розслідування та всі передбачені протиепідемічні та дезінфекційні заходи.

Усього за весь період епідемії у Бердянську зареєстровано 18 лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Одужали — 13. Летальних випадків — 2.

В Україні станом на 8 липня лабораторно підтверджено 50 414 випадків COVID-19, за добу — 807 нових, 23 - летальні, одужали 926 людей.

Фото: АА