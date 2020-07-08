Укрзалізниця відновлює рух електричок за маршрутом Жмеринка — Гречани

АТ "Укрзалізниця" з 8 липня 2020 року відновлює рух шести приміських поїздів за маршрутом Жмеринка — Гречани.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця".

"Укрзалізниця продовжує поступово відновлювати пасажирське залізничне сполучення: з 8 липня шість приміських поїздів курсують за маршрутом Жмеринка — Гречани", - йдеться у повідомленні.

Для забезпечення перевезення пасажирів призначено курсування таких приміських поїздів: №6357 Жмеринка — Гречани (відправлення о 05:10, прибуття о 07:39); №6360 Гречани — Жмеринка (відправлення о 09:08, прибуття 11:44); №6359 Жмеринка — Гречани (відправлення о 17:36, прибуття о 19:58); №6358 Гречани — Жмеринка (відправлення о 20:14, прибуття о 23:02); №6321 Жмеринка — Гречани (відправлення о 08:21, прибуття о 10:46); №6322 Гречани — Жмеринка (відправлення о 17:14, прибуття о 19:49).

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В компанії закликають пасажирів суворо дотримуватись усіх санітарних норм та серйозно ставитись до карантинних обмежень. Наразі діють обмеження щодо кількості пасажирів, а саме перевезення в межах кількості місць для сидіння. Також обов’язковим є використання пасажирами та залізничниками засобів індивідуального захисту. У разі виявлення порушень залізничники викликатимуть працівників Національної поліції України.