Укрзалізниця відновила рух ще 12 електричок

АТ "Укрзалізниця" відновила рух ще 12 приміських поїздів.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця".

"Укрзалізниця продовжує поступово відновлювати пасажирські залізничні перевезення. Так, призначено курсування ще 12 приміських поїздів. Загалом по всій території України вже вийшли на маршрути 645 приміських поїздів", - йдеться у повідомленні.

Відтак свій рух поновили електрички: №7001 Борщагівка—Клавдієво (відправлення о 08:16, прибуття о 09:01), №7006 Буча — Святошин (відправлення о 07:18, прибуття о 07:43), №6670 Бородянка—Борщагівка (відправлення о 07:55, прибуття о 09:11), №7010 Клавдієво—Борщагівка (відправлення о 09:27, прибуття о 10:21) та №6612 Клавдієво—Борщагівка (відправлення о 08:40, прибуття о 09:34).

Також призначено ще приміські поїзди: №6016 Фастів — Київ (відправлення о 07:18, прибуття о 08:43); №6814 Київ-Волинський —Яготин (відправлення о 15:58, прибуття о 18:22); №6823 Яготин — Київ-Волинський (відправлення о 21:08, прибуття о 23:28); №6931 Ніжин — Київ-Волинський (відправлення о 05:08, прибуття о 07:38), №6932 Київ-Волинський – Ніжин (відправлення о 16:52, прибуття о 19:08); №6506 Плавні — Запоріжжя-2 (відправлення о 05:59, прибуття о 07:09); №6004 Кам’янське-Пасажирське — Дніпро-Головний (відправлення о 05:38, прибуття о 06:30).

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В компанії підкреслюють, що обов'язковим є використання пасажирами та залізничниками засобів індивідуального захисту. Контроль за дотриманням протиепідемічних заходів буде здійснюватися поїзною бригадою. У разі виявлення порушень залізничники викликатимуть працівників Національної поліції України.

Призначення приміських поїздів здійснюється відповідно до прийнятих рішень обласних регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій по кожній області окремо.