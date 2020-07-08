Прихований транзит: СБУ викрила низку компаній на допомозі "Л/ДНР"

Співробітники СБУ блокували схему незаконної поставки продукції до ОРДЛО на десятки мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"За результатами проведених співробітниками СБУ заходів встановлено низку компаній, які за схемою «прихованого транзиту» відвантажували на адреси підставних іноземних фірм сільгосппродукцію, товари легкої та харчової промисловості, підакцизну продукцію та побутову хімію. Після перетину державного кордону товари незаконно потрапляли до тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. За попередньою інформацію, через вказану нелегальну схему було експортовано товарів на загальну суму понад 32 мільйони гривень. Збори та податки з реалізованої продукції сплачували на користь так званих Л/ДНР. У ході проведення правоохоронцями обшуків за місцями проживання фігурантів справи, а також в офісах та на складах експортерів вилучено комп`ютери, мобільні телефони, бухгалтерську документацію, чорнові записи із даними про нелегальний транзит товарів", - йдеться у повідомленні.

У межах кримінального провадження, порушеного за ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення всіх фігурантів незаконної оборудки.

Указані заходи проводили оперативники та слідчі Управлінь СБУ в Дніпропетровській та Полтавській областях під процесуальним керівництвом прокуратури.

Фото: СБУ