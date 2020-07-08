На Київщині за добу підтвердили ще 44 випадки коронавірусу

У Київській області загалом підтвердили 2853 випадки захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації у Facebook.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області на 10:00 8 липня офіційно підтверджено 2853 випадки захворювання на коронавірус. У тому числі у 238 дітей та у 506 медичних працівників", - йдеться у повідомленні.

За добу підтверджено 44 нові випадки коронавірусної хвороби (COVID-19), у тому числі в 1 дитини віком 17 років (с. Рудня Броварського району) та у 43 дорослих.

З них 5 осіб госпіталізовано та перебувають на стаціонарному лікуванні, інші 39 осіб знаходяться на самоізоляції (під медичним спостереженням).

За весь період епідемії із загальної кількості підтверджених випадків COVID-19 госпіталізовано та перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні 575 осіб (продовжують лікування 125 осіб), на самоізоляції (під медичним спостереженням) – 2278 осіб.

Одужали 1623 особи, у тому числі 142 дитини віком від 6 міс. до 17 років. За звітну добу одужала 101 особа, у тому числі 11 дітей.

Загалом за період епідемії у Київській області померли 55 хворих. За добу надійшло повідомлення про летальний випадок у хворої з підтвердженим COVID-19 (померла жінка, 38 років, мешканка с. Демівщина Кагарлицького району).

За період з 14.03.2020 загалом до Київського обласного лабораторного центру надійшла 6291 підозра на COVID-19. За останню добу отримано 30 повідомлень про підозру.

Встановлено медичне спостереження за 10721 контактною особою.

Як повідомлялося, станом на 8 липня в Україні лабораторно підтверджені 50 414 випадків COVID-19, за добу — 807 нових.