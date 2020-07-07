На Прикарпатті дощ розмив дорожній переїзд – "відрізані" сім сіл

У Івано-Франківській області через ускладнення погодних умов, спричинених проливними дощами, відсутнє транспортне сполучення до 7 населених пунктів області повністю та 4 - частково.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Так, через підйом рівня води на річці Безулька в селі Яворів Косівського району, сталося руйнування тимчасового переїзду на дорозі місцевого значення, через що на даний час відсутнє транспортне сполучення до села Снідавка Косівського району. У Верховинському районі розмито автомобільну дорогу місцевого значення, в селі Волова частково відсутнє транспортне сполучення та в селі Бережниця - повністю", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місці події працюють мобільно-оперативні групи Косівського та Верховинського райвідділів Управління ДСНС в області.