У Чернівцях побили і викрали чоловіка, поліція проводить спецоперацію

У Чернівцях сьогодні, 7 липня, близько 10:00 перехожі заявили у поліцію про викрадення чоловіка, якого троє невідомих побили, затягнули у багажник автомобіля і поїхали на виїзд з міста.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Чернівецької області.

"Сьогодні, 7 липня, о 10:00 на спецлінію «102» зателефонував буковинець і розповів, що на вулиці Січових Стрільців у Чернівцях троє невідомих осіб побили чоловіка. Потім нападники силою затягнули потерпілого в багажник автомобіля «ВАЗ 2106» світлого кольору та поїхали в напрямку села Магала", - йдеться у повідомленні.

На місце події направили слідчо-оперативну групу поліції та орієнтували всі наряди на розшук вказаного автомобіля.

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Крім того, на території Чернівців, а також Глибоцького й Новоселицького районів введено спеціальну поліцейську операцію.

Поліцейські звернулися до громадян з проханням надати будь-яку відому їм інформацію щодо зазначеної події за номером спецлінії «102».