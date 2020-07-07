На Черкащині перекинулася і спалахнула цистерна з пальним, загинув водій
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"7 липня майже півтори години рятувальники одразу трьох пожежних підрозділів ліквідовували наслідки дорожньо-транспортної пригоди, що сталась на трасі Н-1 Київ-Знам’янка", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що близько опівночі, водій автомобіля “МAN” з причепом, не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та допустив перекидання автомобіля, що перевозив пальне у цистерні. Внаслідок події стався розлив пального, яке миттєво спалахнуло.
Рятувальникам вдалось знайти і винести із вогню водія, який отримав важкі опіки всього тіла. Потерпілого було терміново госпіталізовано до Кам’янської ЦРЛ. Врятувати життя 53-річного чоловіка не вдалось, через дві години від отриманих пошкоджень він помер.