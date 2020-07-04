Біля Кирилівки “лоб у лоб” зіткнулися авто - постраждали четверо дітей

У Запорізькій області на автошляху Якимівка - Кирилівка, біля села Шелюг, сталася аварія. Травмувалось 6 осіб, з них - 4 дитини.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС в Запорізькій області.

"Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що сталось лобове зіткнення двох легкових автомобілів Daewoo Lanos та BMW. Внаслідок події травмувалось 6 осіб, з них - 4 дитини", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок ДТП постраждало 6 людей / Фото: ДСНС

25-річного водія Daewoo Lanos затиснуло конструкціями понівеченої автівки. Рятувальники за допомогою спеціального обладнання деблокували чоловіка та передали працівникам швидкої медичної допомоги. Також під час ДТП постраждали 57-річний чоловік, дві дівчинки 2-х та 7-ми років та два хлопчики 3 та 8 років.

Всіх госпіталізували до центральної районної лікарні.