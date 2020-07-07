Вбивство журналіста Комарова: особа підозрюваного досі не встановлена

Поліція продовжує пошуки злочинця, який 5 травня 2019 року напав на черкаського журналіста Вадима Комарова, але особа вбивці досі не встановлена.

Таку відповідь Національна спілка журналістів отримала від керівництва Головного управління Національної поліції в Черкаській області, повідомляє у Facebook голова НСЖУ Сергій Томіленко.

"Незважаючи на проведену роботу, особа убивці не встановлена", - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що, за інформацією заступника начальника облуправління Нацполіції Євгена Рогачова, станом на 22 червня 2020 року було допитано майже 1498 осіб як свідків, проведено 6 оглядів місць події та 5 обшуків, під час проведення яких вилучено слідову інформацію, речі потерпілого та інші предмети, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.

По маршруту руху потерпілого встановлено та опрацьовано відеозаписи з 99 камер відеоспостереження, вилучено відеозаписи 40 камер, з яких на 17 камерах зафіксовано ймовірного злочинця.

За результатами розгляду клопотань слідчого отримано 108 ухвал слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні операторів мобільного зв’язку, за якими проведено вилучення та аналіз відомостей про абонентські з’єднання. По вилучених у ході розслідування об’єктах призначено 19 експертиз, з яких на сьогоднішній день виконано 18, а одна експертиза перебуває виконанні в експертній установі.

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Основною версією, яку відпрацьовують слідчі, є убивство Комарова через його професійну журналістську діяльність.

У Національній поліції обіцяють провести публічний звіт щодо стану розслідування убивства черкаського журналіста по завершенню карантинних обмежень.

Як повідомлялося, Вадим Комаров, журналіст, блогер, громадський активіст, радник міського голови Черкас на громадських засадах, представник Громадської ради при Черкаській ОДА, 20 червня 2019 року був жорстоко побитий серед білого дня в центрі міста. Від отриманих травм помер. Правоохоронці відпрацьовували три версії, зокрема і пов'язану з професійною діяльністю - журналіст займався розслідуванням корупції місцевих чиновників.