На кордоні з Білоруссю поновили роботу два пункти пропуску

На кордоні з Білоруссю відновили роботу два пункти пропуску, ще у дев’яти пунктах пропуску на українсько-російській та українсько-білоруській ділянках відновлена можливість пішого перетину кордону.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

“З 00.00 годин 7 липня 2020 року на кордоні з Білоруссю відновлено роботу пунктів пропуску «Дольськ», що у Любешівському районі Волинської області, та «Вільча», що у Поліському районі Київської області”, - йдеться у повідомленні.

В обох пунктах пропуску можливий перетин кордону пішки, пасажирським та вантажним транспортом.

«Вільча» є міждержавним пунктом пропуску, де можуть пройти оформлення лише громадяни України та Білорусі. А «Дольськ» - міжнародний пункт пропуску, де можуть перетинати кордон між Україною та Білоруссю усі, хто має на це законне право.

Читайте також: На кордоні з Польщею відкрили ще один пункт пропуску

Відповідні зміни введенні у зв’язку з набуттям чинності розпорядження Кабінету міністрів України від 17 червня 2020 р. № 819-р. Після офіційного опублікування документу Держприкордонслужба поінформувала білоруських колег, після чого було відновлено роботу зазначений пунктів пропуску.

Також, згідно із вказаним рішенням уряду України, з 00.00 годин 7 липня відновлено можливість пішого перетину кордону з Росією в таких пунктах пропуску: «Мілове» (Луганська область, Міловський район), «Гоптівка» (Харківська область, Дергачівський район) «Бачівськ» (Сумська область, Глухівський район), «Юнаківка» (Сумська область, Сумський район). Також кордону з Росією та Білоруссю в пункті пропуску «Сеньківка» (Чернігівська область, Городнянський район) та кордону з Білоруссю у таких пунктах пропуску: «Нові Яриловичі» (Чернігівська область, Ріпкинський район), «Виступовичі» (Житомирська область, Овруцький район), «Доманове» (Волинська область, Ратнівський район), «Славутич» (Чернігівська область, Чернігівський район).

Фото: ДПСУ