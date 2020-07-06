На станції Чорноліська Одеської філії Укрзалізниці вантажний потяг покотився з місця стоянки, зруйнував службову будівлю і повалив стовп. Фахівці з'ясовують причини інциденту на бокових коліях станції.

Про це повідомляє блогер Олег Васильєв на своїй сторінці у Facebook.

"6 липня о пів на дев’яту ранку на станції Чорноліська Одеської залізниці вантажний поїзд під локомотивом ВЛ-80 самовільно покотився з місця стоянки у бік посту "Західний"... З колії зійшли дві секції електровоза та шість вантажних вагонів, зруйновано службову будівлю (людей у приміщенні не було)", - написав блогер.

На Кіровоградщині зійшов з рейок вантажний потяг / Фото: dumskaya.net

Аварія сталася на бокових коліях, через це рух інших поїздів по станції Чорноліська не зупинявся. Почалися відновлювальні роботи.

"Підсумок події: мінус один вантажний електровоз за умови дефіциту тяги, витрати коштів на відновлення пошкодженої контактної мережі, колії та рухомого складу, затримка доставки вантажу. Причини аварії з’ясовують", - додав Васильєв.

В Одеській філії Укрзалізниці подію не коментують.