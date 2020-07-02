Дощ у вагоні: Укрзалізниця звільнила керівників депо станції Миколаїв

АТ "Укрзалізниця" звільнила керівників пасажирського вагонного депо станції Миколаїв, які випустили на маршрут поїзд Апостолове — Херсон у неналежному стані.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця".

"Укрзалізниця звільнила керівників пасажирського вагонного депо станції Миколаїв, які випустили на маршрут поїзд Апостолове — Херсон у неналежному стані. Зокрема, припинено трудові відносини з начальником депо та його заступником, який відповідає за експлуатацію рухомого складу", - йдеться у повідомленні.

Крім того, буде проведено службову перевірку цього інциденту та відповідності дій провідників, адже в складі поїзда були справні вагони з вільними місцями, у яких можна було розмістити пасажирів.

Раніше Укрзалізниця звільнила посадових осіб, які випустили на маршрут приміський поїзд Херсон — Миколаїв теж у неналежному стані.

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В компанії просять вибачення у пасажирів та закликає працівників сумлінно ставитися до своїх посадових обов'язків. "Усі поїзди, що виходять на маршрут, мають відповідати технічним і санітарним вимогам", - підкреслили в УЗ.

Раніше користувачі Facebook почали поширювати відео з поїзда Апостолове - Херсон, на якому видно як вода протікає зі стелі у вагон.