Мер Коломиї відкидає звинувачення у підробці довідки про COVID-19

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив телефоном мер Коломиї.

«Якщо в обласній лікарні констатували «хворий» чи «не хворий», то в Лабораторному центрі зробили розширене дослідження. Звідти я теж вже отримав свій результат. Він підтвердив, що я хворий», - стверджує Слюзар.

За словами мера, спершу довідку про коронавірус він отримав з Івано-Франківської обласної лікарні. Там, каже, заплатив 550 гривень у касу і за день отримав результат ПЛР-тесту.

«Там швидко роблять. Зранку здав - ввечері отримав результат. Всі негативні результати йдуть через Лабораторний центр», - зауважив Слюзар.

Він зазначив, що перебуває з 3 липня в офіційній статистиці хворих на COVID-19.

«Ці три дні маю температуру. Не відчуваю ні смаку, ні запаху. Навіть різких», - зізнався мер.

Нині він приймає антибіотики, а в Коломийській міській раді проводять тестування працівників. За словами Слюзара, свої результати вже отримали 12 осіб. Поки відомо про три випадки захворювання на COVID-19. Окрім мера, вірус підтвердили у його заступника та радника.

Мер зізнається, що усі закиди в його сторону щодо можливої підробки довідки про захворювання на коронавірус серйозно не сприймає. На його думку, це виборчі технології. Більше того, він навіть знає, хто поширює ці вигадки. Втім, до суду подавати не збирається. Зізнається, сайт, який це поширює в Коломиї, юридично належить його доброму знайомому, а той вже давно втратив до нього доступ.

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Як повідомили кореспонденту Укрінформу в Івано-Франківському обласному Лабораторному центрі, їхня установа жодних довідок не підтверджує. Тут роблять повторне ПЛР-дослідження у випадку, якщо це вирішує лікар і забирає для цього матеріал у хворого. Результати дослідження з центру теж може забрати виключно лікар або представник медустанови, де лікують пацієнта.

Мер Коломиї Ігор Слюзар 2 липня повідомив на своїй сторінці у Facebook про те, що він захворів на COVID-19. Для підтвердження він представив довідку про захворювання.

Пізніше, Телеграм-канал WestUA, а далі і сайт «Коломия сьогодні», написали про те, що підозрюють Ігоря Слюзара у підробці довідки з метою отримати компенсацію у сумі 630 тисяч гривень. Автори публікації повідомили, що направлять відповідні заяви до правоохоронних органів, аби притягнути мера до відповідальності.

За інформацією ГУ НП в Івано-Франківській області, станом на 6 липня до поліції не надходило жодного звернення щодо перевірки довідки про ПЛР-дослідження.