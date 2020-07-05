Річниця визволення Слов’янська: Шмигаль і Аваков взяли участь в арт-акції

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков узяли участь в арт-акції до Дня визволення міст півночі Донецької області від російської окупації.

Учасники акції перетворювали на маки отвори від куль і осколків на стелі Слов'янська, повідомляє пресслужба Донецької облдержадміністрації.

Арт-акція до річниці визволення Слов’янська / Фото: Донецька ОДА

"Цією акцією підтримуємо всіх бійців, що боронять на передовій наше мирне небо в Україні. Ця акція була ініційована волонтерами. Молоді люди зробили таку пропозицію. Звичайно, це символізм, але він уже важливий», - зауважив глава уряду.

В ОДА зазначають, що активна молодь Донеччини намалювала червоні маки в місцях отворів, що залишили на стелі Слов'янська кулі та осколки ворожих снарядів, на знак пам’яті про події 2014 року - червоні квіти символізують кров, яка була пролита українськими військовими.

До акції долучився і голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

Як повідомлялося, 5 липня виповнюється шість років, відколи українська армія після тривалої облоги зайняла стратегічно важливі міста півночі Донеччини - Слов'янськ і Краматорськ. До цього майже три місяці тут велися бойові дії.

З нагоди цієї річниці сьогодні відбулися урочисті заходи на горі Карачун за участю представників керівництва держави та області, спільної іноземної делегації на чолі з послами Польщі, Латвії, Естонії та Словаччини в Україні. Присутні хвилиною мовчання вшанували пам’ять тих, хто віддав за Україну життя. На честь загиблих героїв пролунали залпи військового салюту.