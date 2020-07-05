На Вінниччині виявили 15 нових випадків коронавірусу

На Вінниччині за добу підтверджено ще 15 випадків коронавірусу, загальна кількість інфікованих сягнула 1951.

Такі дані містить Система моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Згідно з ними, від початку епідемії на Вінниччині одужало 1315 інфікованих, або 67% від загальної кількості. Продовжують хворіти 606 осіб.

Вінницьким обласним лабораторним центром зафіксовано 2905 підозр на коронавірус, упродовж доби – 45 нових.

Як повідомлялося, станом на 5 липня в Україні лабораторно підтверджено 48 500 випадків COVID-19, зокрема 823 за добу. Від початку епідемії зафіксовано загалом 1249 летальних випадків, одужало 21 376 осіб.