На Вінниччині виявили 15 нових випадків коронавірусу
Укрінформ
На Вінниччині за добу підтверджено ще 15 випадків коронавірусу, загальна кількість інфікованих сягнула 1951.
Такі дані містить Система моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.
Згідно з ними, від початку епідемії на Вінниччині одужало 1315 інфікованих, або 67% від загальної кількості. Продовжують хворіти 606 осіб.
Вінницьким обласним лабораторним центром зафіксовано 2905 підозр на коронавірус, упродовж доби – 45 нових.
Як повідомлялося, станом на 5 липня в Україні лабораторно підтверджено 48 500 випадків COVID-19, зокрема 823 за добу. Від початку епідемії зафіксовано загалом 1249 летальних випадків, одужало 21 376 осіб.