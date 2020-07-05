На Буковині нарахували вже понад 5 тисяч випадків COVID-19

Станом на 4 липня загальна чисельність інфікованих коронавірусом людей в Чернівецькій області складає 5002.

Про це повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook.

"Кількість хворих на коронавірус у Чернівецькій області перетнула позначку у 5 тисяч. Число інфікованих осіб від першого встановленого випадку – 5002. 4 липня підтверджено ще 30 нових випадків зараження COVID-19. Усього лабораторний центр опрацював 282 зразки. Від вірусу сьогодні одужали 39 осіб", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу захворіло 914 осіб, з них 74 дитини та 63 медпрацівники. Було госпіталізовано 196 осіб.

Загалом за весь час пандемії в Україні захворіли 47 677 людей. З них 3 тис. 456 дітей і 6 тис. 907 медпрацівники. Одужали 21 тис. 155 осіб, померли - 1 тис. 227 осіб.