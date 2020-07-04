На Київщині за добу – 45 нових випадків COVID-19

У Київській області підтверджено 2747 випадків інфікування коронавірусом, за добу - 45.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області офіційно підтверджено 2747 випадків захворювання на коронавірус. У тому числі у 232 дітей та у 496 медичних працівників.

За добу підтверджено 45 нових випадків коронавірусної хвороби (COVID-19), у тому числі у 5 дітей віком від 2 до 12 років та у 40 дорослих", - йдеться у повідомленні.

За весь період епідемії із загальної кількості підтверджених випадків COVID-19 було госпіталізовано 566 осіб, одужало 1503 особи, у тому числі 130 дітей.

За час пандемії на Київщині помер 51 хворий. За добу повідомлень про летальні випадки у хворих з підтвердженим COVID-19 не надходило.

Як повідомлялося, за минулу добу захворіло 914 осіб, з них 74 дитини та 63 медпрацівники. Було госпіталізовано 196 людей.

Загалом за весь час пандемії в Україні захворіли 47 677 людей. З них 3 тис. 456 дітей і 6 тис. 907 медпрацівники. При цьому одужало 21 тис. 155 осіб, померло - 1 тис. 227 осіб.