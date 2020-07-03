На Буковині протестувальники третій день блокують трасу

У селі Атаки Чернівецької області кілька десятків невдоволених мешканців третій день поспіль перекривають трасу національного значення Чернівці - Житомир. На дорозі утворився трикілометровий затор.

Про це повідомля' відділ комунікації поліції Чернівецької області.

"Поліція інформує: станом на 17:00 рух транспорту через село Атаки на Хотинщині залишається заблокованим. Приблизно 40 місцевих жителів безперервно ходять по пішохідному переходу, перекривши рух автомобільною дорогою Н-03. Орієнтовна протяжність заторів – три кілометри", - йдеться у повідомленні.

Наразі поліцейські продовжують охороняти порядок на місці перекриття та організували відвід транспорту в об’їзд.

"Поліція діалогу веде перемовини з організаторами та учасниками акції для попередження будь-яких правопорушень і відновлення проїзду", - додали у поліції.

Як повідомляв Укрінформ, першого липня у селі Атаки Хотинського району люди перекрили національну трасу Чернівці - Житомир через невдоволення запропонованим новим поділом на райони. Вони вимагають, щоб центром одного з майбутніх районів було місто Хотин, як пропонували в уряді, а не селище Кельменці, як вирішили у профільному комітеті ВР.

Пізніше поліцейські спробували розблокувати автотрасу національного значення та відтіснили протестувальників з проїжджої частини. Але люди знову перекрили дорогу. Під час штовханини один поліцейський був травмований.