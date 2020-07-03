Детективи НАБУ прийшли з обшуком до експрокурора Одещини

Детективи НАБУ продовжують серію обшуків в Одесі, розпочатих 2 липня в офісах і за місцями проживання чиновників міськради та посадовців комерційних підприємств, що можуть бути причетними до схем заволодіння майном і земельними ділянками територіальної громади.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Сьогодні, З липня, детективи НАБУ продовжили обшуки в осіб, що можуть входити до злочинної групи, які завдали значних збитків Одеській міській громаді. Серед тих, до кого навідались правоохоронці, експрокурор області Олег Жученко, юрист компанії "Будова" Ярослав Трубай, інші працівники цієї комерційної структури - фігуранти відкритого провадження", - зазначив співрозмовник агентства.

У пресслужбі НАБУ повідомили, що дії фігурантів провадження - чиновників мерії Одеси і посадовців комерційних підприємств кваліфіковані за ознаками ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або групо- ред.) ч. 2 ст. ст. 364 (Зловживання службовим становищем - ред.) і ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом - ред.) Кримінального кодексу України.

Напередодні, 2 липня, детективи НАБУ провели обшуки в офісах чиновників міськради, приміщенні житлового корпусу "Альтаїр" компанії "Будова", яку пов'язують з бізнесменом Володимиром Галантерником, а також у буд. №15 на вул. Варненській та буд. №5 на вул. Грецькій, у ресторані "Бабель Фіш", на розкішній дачі на Трасі здоров'я та інших.

Варто зазначити, що громадський активіст Сергій Стерненко прокоментував обшук у експрокурора Одещини Жученка на своїй сторінці у Facebook.

"Колишній прокурор Одеської області спільно з Головіним... відмазував замовників та виконавців нападів на мене та інших активістів в Одесі. Завдяки його бездіяльності було виправдано росіян і колаборантів, які брали участь у антиукраїнському заколоті 2 травня 2014. Саме Жученко забезпечив безкарність винним за пожежу в дитячому таборі "Вікторія". Він союзник Труханова та Галантерника," - зазначив екслідер одеського "Правого сектора".

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"Сьогодні НАБУ проводить у Жученка обшуки. Сподіваюсь, знайдуть все, що цікавить", - додав Стерненко.

Фото: 048.ua