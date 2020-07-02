НАБУ проводить в Одесі 20 обшуків у справі "Краяна" та земельних оборудок

Детективи НАБУ проводять близько 20 обшуків в офісах і за місцями проживання осіб, причетних до протиправних схем заволодіння бюджетними коштами при купівлі будівлі заводу "Краян" та земельних афер, пов'язаних із викупом ділянок аеродрому "Застава" для розширення кладовища "Західне" і спробою захоплення території військового аеродрому "Шкільний".

Про обшуки на вулицях Варненській, Грецькій, Люстдорфській дорозі та інших повідомив журналістам на брифінгу керівник Одеського управління НАБУ Володимир Деулін.

"Співробітники Одеського територіального управління та центрального апарату НАБУ проводять обшуки в офісних приміщеннях чиновників та комерційних підприємств, а також у місцях проживання деяких осіб для фіксації та документування їх злочинної діяльності", - зазначив Деулін.

За його словами, дії фігурантів кримінальних проваджень кваліфіковані за ознаками ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 і ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України - "привласнення, розтрата бюджетних коштів в особливо великих розмірах", "легалізація доходів, здобутих злочинним шляхом" та "зловживання владою або службовим становищем".

Детективи НАБУ провели обшуки в офісах чиновників міськради, приміщенні житлового корпусу "Альтаїр" компанії "Будова", яку пов'язують з бізнесменом Володимиром Галантерником, а також у буд. №15 на вул. Варненській та буд. №5 на вул. Грецькій, у ресторані "Бабель Фіш", на розкішній дачі на Трасі здоров'я та інших.

Як повідомляв Укрінформ, 24 січня детективи НАБУ за процeсуального кeрівництва САП повідомили про підозру депутату Олeгу Бабeнку, колишньому народному депутату Олeксандру Дубовому, eксдeпутату Кілійської райради Одeської області Анатолію Коломійцю та eкспомічниці міського голови Одеси Альоні Поповій. Їх підозрюють у заволодінні більш як 92 мільйонами гривень з бюджету Одеси. За версією слідства, підозрювані купили приміщення заводу «Краян» за вдвічі завищеною ціною.

12 березня Вищий антикорупційний суд виніс ухвалу про взяття під варту оголошеної у розшук колишньої помічниці міського голови Одеси, яку підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

13 березня колегія ВАКС завершила стадію розгляду клопотань та заяв учасників і перейшла до розгляду апеляційних скарг учасників апеляційного провадження у справі одеського заводу «Краян».