На Буковині COVID-19 подолали вже понад 2000 людей

У Чернівецькій області з початку пандемії коронавірусу вилікувалися вже понад дві тисячі пацієнтів.

Про це повідомили у пресслужбі Чернівецької ОДА.

"За останню добу 78 буковинців одужали від коронавірусу. Таким чином, вже 2048 осіб у Чернівецькій області здолали COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Водночас, за минулу добу в області зафіксували 41 новий випадок інфікування COVID-19.

Загальна чисельність інфікованих у Чернівецькій області від першого встановленого випадку – 4935 осіб. З них 184 людини померли.

Також у Чернівецькій обласній адміністрації повідомили, що у лікарнях області станом на 3 липня перебувають 420 людей. Із них у 161 пацієнта підтверджено коронавірус, решта – з підозрою.

"У медичних закладах станом на 3 липня лікують 40 пацієнтів у важкому стані, з них у реанімаціях – 28, на апаратах штучної вентиляції легень – 2", - додали в обласній адміністрації.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 3 липня лабораторно підтверджено 46 763 випадки COVID-19, з них за добу – 876.