На Київщині підтвердили 2 702 випадки коронавірусу, за добу - 47

У Київській області підтверджено 2 702 випадки захворювання на коронавірус.

Про це повідомила пресслужба Київської обласної державної адміністрації у Facebook.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 3 липня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено 2702 випадки захворювання на коронавірус. За добу підтверджено 47 нових випадків коронавірусної хвороби (COVID-19)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що коронавірус за добу підтвердили у 8 дітей віком від 3 до 16 років та у 39 дорослих. З них 5 осіб госпіталізовано та перебувають на стаціонарному лікуванні, інші 42 особи перебувають на самоізоляції (під медичним спостереженням).

За весь період епідемії із загальної кількості підтверджених випадків COVID-19 госпіталізовано та пройшли або проходять стаціонарне лікування 557 осіб (продовжують лікування 118 осіб), на самоізоляції (під медичним спостереженням) – 2145 осіб.

Загалом в області одужало 1402 особи, у тому числі 116 дітей.

За час пандемії померла 51 особа. За добу в Київській області повідомлень про летальні випадки у хворих з підтвердженим COVID-19 не надходило.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 3 липня в Україні лабораторно підтверджено 46 763 випадки захворювання на COVID-19, з них 3 380 дитини, а також 6 874 медпрацівники.