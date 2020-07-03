За підозрою у побитті прихильника Шарія у Вінниці затримали керівника осередку Нацдружин

У Вінниці поліція затримала одного з чотирьох підозрюваних у побитті місцевого жителя - прихильника проросійського пропагандиста Анатолія Шарія.

Про це повідомляє відділ комунікації ГУ НПУ у Вінницькій області.

«Працівники управління карного розшуку обласного главку поліції із залученням бійців КОРДу затримали керівника однієї з ГО за підозрою у побитті групою осіб 53-річного мешканця Вінниці. 1 липня близько на проспекті Коцюбинського четверо невідомих осіб з хуліганських спонукань нанесли вінничанину тілесні ушкодження», - йдеться у повідомленні.

За даними поліції, чоловіка з переломами ребер та травмами госпіталізували.

За цим фактом Лівобережним відділенням поліції Вінниці відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Як уточнюється, оперативники кримінальної поліції затримали одного з нападників за місцем його проживання.

За повідомленнями вінницьких ЗМІ, йдеться про лідера місцевого осередку Національних дружин Андрія Вербецького. Саме його правоохоронці пов’язують із нападом прихильника проросійського угрупування «Партія Шарія» Вадима Шмагалова.

Відео нападу було опубліковане у YouTube, проте у четвер його видалили через порушення умов використання ресурсу.

Фото: vn.npu.gov.ua