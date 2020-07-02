Підрахунок триває: попередні збитки від паводка на Буковині - 1,3 мільярда
Про це під час брифінгу поінформував голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Про остаточну цифру збитків ми ще не можемо сказати. Бо є райони, де досі не зійшла вода, десь не висушене болото, десь люди не знають, чи той будинок залишиться стояти, чи він посунеться від зсуву. Але станом на ранок 2 липня підраховані попередні збитки складають 1 мільярд 300 мільйонів гривень", - сказав Осачук.
Він повідомив, що перші виділені урядом 30 мільйонів гривень для Чернівецької області уже надійшли. Вони підуть на відновлення найбільш зруйнованих негодою доріг.
"Перші гроші, які вже надійшли з уряду, перераховані для Басейнового управління водних ресурсів. Вони беруться за гідротехнічні споруди. І ці перші 30 мільйонів гривень підуть насамперед на відновлення зруйнованих доріг. Щоб люди мали сполучення і могли кудись поїхати та купити продукти чи до них могли доставити різні речі", - додав голова Чернівецької ОДА.
Він сподівається, що разом із наступними траншами з Кабміну надійде алгоритм, за яким постраждалим компенсують завдані негодою збитки.
Як повідомляв Укрінформ, інтенсивні опади протягом 22-24 червня призвели до ускладнення паводкової обстановки в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Закарпатській та Тернопільській областях. На Прикарпатті загинули 3 людини внаслідок стихії.
Загалом внаслідок негоди постраждали понад 250 населених пунктів у п’яти областях. Були підтоплені 7,5 тис. житлових будинків, зруйновані дороги та мости.
Уряд виділив майже 700 млн грн на першочергові кроки з ліквідації наслідків повеней на заході України.