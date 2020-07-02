Підрахунок триває: попередні збитки від паводка на Буковині - 1,3 мільярда

За попередніми підрахунками збитки від негоди та паводків у Чернівецькій області склали 1 мільярд 300 мільйонів гривень. Остаточний підрахунок ще триває.

Про це під час брифінгу поінформував голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Про остаточну цифру збитків ми ще не можемо сказати. Бо є райони, де досі не зійшла вода, десь не висушене болото, десь люди не знають, чи той будинок залишиться стояти, чи він посунеться від зсуву. Але станом на ранок 2 липня підраховані попередні збитки складають 1 мільярд 300 мільйонів гривень", - сказав Осачук.

Він повідомив, що перші виділені урядом 30 мільйонів гривень для Чернівецької області уже надійшли. Вони підуть на відновлення найбільш зруйнованих негодою доріг.

"Перші гроші, які вже надійшли з уряду, перераховані для Басейнового управління водних ресурсів. Вони беруться за гідротехнічні споруди. І ці перші 30 мільйонів гривень підуть насамперед на відновлення зруйнованих доріг. Щоб люди мали сполучення і могли кудись поїхати та купити продукти чи до них могли доставити різні речі", - додав голова Чернівецької ОДА.

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Він сподівається, що разом із наступними траншами з Кабміну надійде алгоритм, за яким постраждалим компенсують завдані негодою збитки.

Як повідомляв Укрінформ, інтенсивні опади протягом 22-24 червня призвели до ускладнення паводкової обстановки в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Закарпатській та Тернопільській областях. На Прикарпатті загинули 3 людини внаслідок стихії.

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Загалом внаслідок негоди постраждали понад 250 населених пунктів у п’яти областях. Були підтоплені 7,5 тис. житлових будинків, зруйновані дороги та мости.

Уряд виділив майже 700 млн грн на першочергові кроки з ліквідації наслідків повеней на заході України.