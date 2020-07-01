На Буковині через негоду постраждали три тисячі гектарів сільгоспкультур

У Чернівецькій області через сильні опади та подальші паводки і підтоплення у 7 районах області пошкоджено та знищено сільськогосподарські культури на площі понад 3 тисячі гектарів.

Про це повідомили у пресслужбі Чернівецької ОДА.

"Через підтоплення у 7 районах області, за попередніми підрахунками, в агроформуваннях пошкоджено та знищено сільгоспкультури на площі понад 3 тисячі гектарів. Найбільше збитків у господарствах Вижницького, Кіцманського та Сторожинецького районів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за три дні, із 21 до 24 червня, у західній частині області випало 114 міліметрів опадів, що у 2,5 рази більше декадної норми, а у центральній частині Чернівецької області випало 44 міліметри опадів, що склало 154% норми.

Наразі районні державні адміністрації області уточнюють площі загибелі та пошкодження культур, а також розраховують нанесені збитки.

Сільгоспвиробникам пояснюють, як складати акти обстеження загиблих посівів, розповідають про методики оцінки збитків від наслідків надзвичайних ситуацій, ознайомлюють із алгоритмом отримання коштів резервного фонду бюджету.

"Наразі погода в області сприяє росту сільгоспкультур. Після обстеження пошкоджених посівів фахівці з’ясували, що на більшості площ, які були підтоплені, вода відійшла і рослини зможуть відновити вегетацію", - додали в обласній адміністрації.

Читайте також: Євросоюз допоможе Україні з ліквідацією наслідків негоди

Як повідомляв Укрінформ, інтенсивні опади протягом 22-24 червня призвели до ускладнення паводкової обстановки в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Закарпатській та Тернопільській областях. На Прикарпатті загинули 3 людини внаслідок стихії.

Загалом внаслідок негоди постраждали більше 250 населених пунктів у п’яти областях. Були підтоплені 7,5 тис. житлових будинків, зруйновані дороги та мости.

Уряд виділив майже 700 млн грн на першочергові кроки з ліквідації наслідків повеней на заході України.