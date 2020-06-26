На Буковині збитки від паводків перевищують мільярд гривень

У Чернівецькій області за попередніми підрахунками негода завдала збитків на 1 мільярд 50 мільйонів гривень.

Про це кореспонденту Укрінформу розповів заступник голови Чернівецької ОДА Олексій Бойко, який очолює штаб із ліквідації наслідків негоди.

"Підрахунки збитків ще тривають. Бо не скрізь зійшла вода і ще не встановлені повністю збитки по населенню. Але за попередніми даними, які вже обраховані, збитки від паводка складають 1 мільярд 50 мільйонів гривень", - сказав Бойко.

Сюди врахували пошкоджені і зруйновані мости, дамби, дороги місцевого і державного значення, також попередні дані збитків для місцевого населення.

Найбільш постраждали від негоди населені пункти та інфраструктура у Путильському, Вижницькому та Кіцманському районах.

Читайте також: Закарпаттю для подолання наслідків паводку потрібно 176 мільйонів

"Практика показує, що навіть тоді, коли рівень річок спадає, вода відходить та ще більше руйнує інфраструктуру. Тому сума збитків може зростати", - додав чиновник.

Наразі представники органів місцевої влади здійснюють подворовий обхід та формують списки людей, яким буде виплачуватись компенсація за завдані стихією збитки. Чиновники обласної адміністрації обіцяють у максимально стислі строки почати виплачувати людям гроші.

Читайте також: Через паводок у Чернівцях обмежують подачу води на понад 30 вулицях

Як повідомляв Укрінформ, інтенсивні опади протягом 22-24 червня призвели до ускладнення паводкової обстановки в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Закарпатській та Тернопільській областях. Всього на території областей загинули 3 особи (Івано-Франківська область).