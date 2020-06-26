Закарпаттю для подолання наслідків паводку потрібно 176 мільйонів

У Закарпатській області комісія з питань надзвичайних ситуацій підрахувала, що регіону потрібно 176 мільйонів гривень для відновлення пошкоджених негодою об’єктів.

Про таке повідомляє Управління ДСНС Закарпаття у Facebook за підсумками засідання регіональної комісії з питань ТЕБ та НС.

“176 мільйонів гривень необхідно для відновлення пошкоджених негодою об’єктів на території Закарпаття. Найбільше від інтенсивних дощів, які випали 23-25 червня, постраждали Міжгірський, Рахівський, Тячівський та Хустський райони”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначив під час своєї доповіді начальник Управління ДСНС України в Закарпатській області Мирослав Щербей, у регіоні було підтоплено 535 дворогосподарств та 90 гектарів пасовищ, пошкоджено 4 ділянки автошляху державного значення, 30 доріг місцевого значення, зруйновано 6 мостів тощо. Внаслідок перезволоження ґрунту на території області активізувалися зсувні процеси.

У водному господарстві області, за попередніми даними, пошкоджено 14 об’єктів. У лісовому господарстві паводок пошкодив 30 км доріг, 364 погонні метри мостів, також зафіксовано зсуви ґрунту та підтоплення території на площі 1890 га.

На засіданні було прийнято рішення попередньо класифікувати паводок останніх днів як надзвичайну ситуацію природного характеру регіонального рівня.

Читайте також: В одному з районів Закарпаття за кілька годин випала місячна норма опадів

Як повідомлялося, західні області України вже кілька днів потерпають від масштабної повені. Найбільше постраждала Івано-Франківська область. Внаслідок стихії на Прикарпатті загинуло три людини, ще одна зникла безвісти.

Станом на ранок 26 червня залишалися підтопленими понад 7,7 тис. будинків у 262 населених пунктах в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській та Тернопільській областях.

Крім того, затоплено 4 тис. 553 підвали; 12 тис. 411 присадибних ділянок; зруйновано 154 км автодоріг та 57 мостів.

Із постраждалих від повені районів було евакуйовано понад 600 осіб.

Уряд 25 червня виділив майже 700 млн грн на першочергові кроки з ліквідації наслідків повеней на заході України.