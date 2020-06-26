Через паводок у Чернівцях обмежують подачу води на понад 30 вулицях

Через паводок на Дністрі у Чернівцях кілька днів подаватимуть воду погодинно. Під обмеження потрапили більше 30 найбільших вулиць міста та прилеглі до них вулиці.

Про це повідомили у пресслужбі Чернівецької міської ради.

"Як повідомили в КП “Чернівціводоканал”, у зв’язку з підняттям рівня води в р. Дністер та великою мутністю води, в м. Чернівці буде обмежене водопостачання", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, воду відключатимуть з 10:00 до 19:00 26 та 27 червня, у ніч із 26 на 27 червня та із 27 на 28 червня.

Перелік усіх вулиць Чернівців, яких стосуватиметься обмеження подачі води, оприлюднили на сайті міськради. Там більше 30 великих вулиць, проспектів і бульварів Чернівців.

Як повідомляв Укрінформ, інтенсивні опади протягом 22-24 червня призвели до ускладнення паводкової обстановки в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Закарпатській та Тернопільській областях. Всього на території областей загинули 3 особи (Івано-Франківська область).