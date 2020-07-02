На Київщині за добу підтвердили 45 випадків і одну смерть від COVID-19

У Київській області підтверджено 2655 випадків захворювання на COVID-19.

Про це повідомили у пресслужбі Київської обласної державної адміністрації у Facebook.

За весь період із загальної кількості підтверджених випадків COVID-19 госпіталізовано та перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні 552 особи (наразі продовжують лікування 113 осіб), на самоізоляції (під медичним спостереженням) – 2103 особи.

Одужали 1397 осіб, серед них 116 дітей.

За час пандемії померла в області 51 особа. За добу надійшло повідомлення про летальний випадок у хворого з підтвердженим COVID-19 (помер чоловік, 65 років, мешканець смт Ставище).

За період з 14 березня всього до Київського обласного лабораторного центру надійшло 6064 підозри на COVID-19. За останню добу отримано 55 повідомлень про підозру.

Встановлено медичне спостереження за 10058 контактними особами.

Як повідомлялось, в Україні станом на 2 липня лабораторно підтверджено 45 887 випадків COVID-19, з них за добу – 889.