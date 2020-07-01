У Київській ОДА порахували, скільки абітурієнтів написали ЗНО з української

Явка на ЗНО з української мови та літератури у Київській області становила 81%.

Про це на брифінгу заявив голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Триває основна сесія ЗНО для здобувачів повної загальної середньої освіти. Вчора проводили тестування з української мови та літератури, який є обов'язковим для вступу до всіх закладів вищої освіти. Зареєстувалося 14 723 учасники, для них підготували 991 аудиторію у 57 пунктах тестування", - сказав Володін.

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За його словами, участь у тестуванні узяла 10 051 особа, тобто явка становила 81%. "Головно через те, що частина раніше зареєстрованих не планує цього року вступати до закладів вищої освіти", - зауважив голвоа ОДА.

Він додав, що наступна сесія ЗНО з фізики відбудеться 2 липня. Пункти тестувань з цього предмету будуть працювати у Білій Церкві та у Києві.

Як повідомляв Укрінформ, основна сесія ЗНО розпочалася в Україні 25 червня тестуванням з математики, 30 червня понад 275 тисяч учасників склали тестування з української мови та літератури.