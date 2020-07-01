Допомогу з Італії передадуть найбільш постраждалим районам Прикарпаття

Івано-Франківська область отримала рятувальне спорядження з Італії, яке передадуть у найбільш постраждалі від повені райони для допомоги людям.

Про це повідомляє Івано-Франківська обласна державна адміністрація.

«Італійська республіка передала для ліквідації наслідків стихійного лиха – паводку, який призвів до людських жертв і масштабних руйнувань у західних областях, гуманітарну допомогу. Плаваючі та пересувні мотопомпи, човен, електростанції, бензопили, рятувальні жилети, пожежні рукави та інше рятувальне спорядження - усе це передадуть у найбільш постраждалі райони Івано-Франківської області для надання допомоги населенню», - йдеться у повідомленні.

Італія передала гуманітарну допомогу для постраждалих від паводку / Фото: Івано-Франківська ОДА

Зазначається, що вантаж прибув у Міжнародний аеропорт «Львів». Наразі очікують ще один рейс з Італії, який доставить другу частину допомоги.

Раніше, у квітні, Україна направила 10 тонн антисептичного розчину в Італію для боротьби з коронавірусом.

В Івано-Франківській області з метою ліквідації наслідків повені працюють 8 зведених загонів ДСНС. Наразі вони розчищають русла річок, присадибні ділянки, криниці та автодороги.

Через сильні опади з 21 до 25 червня на Прикарпатті підтоплені понад 9 тисяч житлових будинків, зруйновані 93 мости та 149 км автодоріг.

фото: Івано-Франківська ОДА