Грози з градом і шквали, можливі затоплення: де "розгуляється" негода

В Україні у четвер очікуються вночі в Приазов'ї та Криму, вдень у західних областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, можливе затоплення ділянки траси Одеса-Рені.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"2 липня вночі в Приазов'ї та Криму, вдень у західних областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 1-2 липня, внаслідок проходження максимального рівня дощового паводку, можливе затоплення ділянки траси Одеса-Рені, сільськогосподарських угідь та городів в с.Яськи та м.Біляївка (Біляївського району, Одеської області).

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2-4 липня у південній частині, східних та більшості центральних областей переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.