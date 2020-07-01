Затоплені будинки та потрощені авто: у Херсоні випала півмісячна норма дощу

У Херсоні протягом 3 годин 30 червня випала половина місячної норми опадів.

Про це повідомляє офіційний сайт Херсонської міської ради.

«30 червня, протягом 3-х годин, у Херсоні випало 20,6 мм опадів, що складає половину місячної норми (45 мм)», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що унаслідок стихії у місті було повалено 11 дерев.

У пресслужбі ГУ ДСНС в області розповіли, що одне з дерев пошкодило 2 легкових автомобіля.

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Рятувальникам довелось майже всю ніч ліквідовувати наслідки негоди. Відкачали воду у трьох житлових будинках та на восьми присадибних ділянках. На ліквідації працювали 2 основних пожежних автомобілі, 2 мотопомпи, 8 чоловік особового складу міських підрозділів ДСНС.

Рятувальники 20-ї Державної пожежно-рятувальної частини виїжджали на Миколаївське шосе, де під залізничним мостом у водяній пастці опинилось маршрутне таксі № 16 з пасажирами. Вони виштовхали автобус із водяної ями, тим самим усунувши затор, повідомляє офіційний сайт ГУ ДСНС в області.