У Чернівцях збитки від паводків оцінили у 21 мільйон

У Чернівцях підрахували, що завдані негодою минулого тижня збитки становлять 21 мільйон гривень.

Про це повідомили у пресслужбі Чернівецької міськради.

"Суму збитків, які упродовж 23-25 червня 2020 р. завдала повінь у м. Чернівці, затвердила 30 червня міська комісія з питань ТЕБ та НС. Загальна сума завданих збитків становить 20 835 767 тис. гривень", - йдеться у повідомленні.

Крім того, мер міста звернувся листом до голови Чернівецької ОДА Сергія Осадчука. Він просить того клопотати перед Кабміном про виділення грошей з держбюджету на ліквідацію наслідків негоди.

"Внаслідок підняття рівня води в р. Прут, а також підняття води в р. Потіт в межах м. Чернівці підтоплено домогосподарства в районі вулиць Ізмайлівська, Козятинська, Гайова, Ямпільська, Селезнівська та пров. Рокитнянський, територію Калинівському ринку, дорогу та автостоянку ринку «Добробут». Розмито окремі автомобільні дороги, замулено частково річки Кися, Мольниця, Клокучка, Потіт, Мошків, замулено і частково пошкоджено водоперепускні, зливові та каналізаційні мережі. Значних збитків зазнала водопровідна насосна станція «Біла», яка забезпечує роботу Прутського водозабору, пошкоджено очисні споруди КП «Чернівцводоканал» с. Магала, інші об’єкти водоканалу", - додали у Чернівецькій міськраді.

Як повідомляв Укрінформ, інтенсивні опади протягом 22-24 червня призвели до ускладнення паводкової обстановки в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Закарпатській та Тернопільській областях. На Прикарпатті загинули 3 людини внаслідок стихії.

Загалом внаслідок негоди постраждали більш ніж 250 населених пунктів у п’яти областях. Були підтоплені 7,5 тисяч житлових будинків, зруйновані дороги та мости.

Уряд виділив майже 700 млн грн на першочергові кроки з ліквідації наслідків повеней на заході України.