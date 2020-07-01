На Житомирщині за добу від COVID-19 одужали 82 особи

На Житомирщині за минулу добу, 30 червня, від COVID-19 одужали 82 людини, що є рекордним показником.

Про це йдеться у Telegram-каналі «Коронавірус_Житомирщина».

«За даними від обласного лабцентру, рекордна кількість хворих подолали COVID-19 – 82 жителя Бердичева, Житомира, Житомирського та Любарського районів», - зазначається у повідомленні.

Крім того, в області лабораторно підтвердили 4 нові випадки коронавірусу серед жителів Житомира, Коростенського та Пулинського районів.

Наразі найбільше хворих виявлено в Житомирі – 473, Житомирському районі – 175 та Коростені – 128.

Загалом в області підтверджено 1408 випадків COVID-19, 835 людей одужали, 29 померли. За добу 29 червня на Житомирщині вперше за 3 місяці не зареєстрували жодного нового випадку хвороби.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 1 липня в Україні лабораторно підтверджені 44 998 випадків COVID-19, за добу — 664 нових випадків. Загалом з початку епідемії зафіксовано 1173 летальних випадки, 19 548 осіб одужали.